Marano cumuli di rifiuti in strada | raccolta a singhiozzo dopo passaggio del servizio a nuova ditta

Sono ancora giorni difficili per la raccolta dei rifiuti a Marano. Diversi cumuli di immondizia sparsi in città, non solo in periferia ma anche nelle zone centrali, persino davanti al municipio. E poi Via Merolla, Corso Umberto e Corso Europa sono le strade interessate da un grave situazione ambientale con i cittadini tra le vie . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, cumuli di rifiuti in strada: raccolta a singhiozzo dopo passaggio del servizio a nuova ditta

