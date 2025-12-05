Marani Lega pro Il mio pensiero va a dipendenti e tifosi
"Il mio primo pensiero va ai dipendenti del Rimini ". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ai microfoni di Sky Sport. "Non solo ai calciatori e agli allenatori, perché parliamo di famiglie e di posti di lavoro. I tifosi hanno vissuto una situazione molto brutta e spiacevole che mi auguro non si debba rivivere più. Lo scorso anno, come consiglio direttivo della Lega Pro, chiedemmo l’adozione immediata degli indicatori di liquidità per l’iscrizione al campionato, ma ci è stato detto che non c’erano i tempi tecnici per adottarli. Quest’anno ci sono stati assicurati quelli e la mensilità di maggio per l’iscrizione al campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
