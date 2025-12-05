Mar Egeo sale la tensione tra Grecia e Turchia Il ministro degli Esteri di Ankara | Neutralizzeremo qualsiasi minaccia

La crisi geopolitica innescata dalla guerra, arrivata quasi al quarto anno, della Russia contro l’Ucraina ha scatenato una corsa europea al riarmo che sta compromettendo le relazioni anche tra membri della Nato, seppur da sempre in rapporti difficili. È il caso della Grecia e Turchia. Funzionari turchi hanno dichiarato che, pur essendo fermamente impegnata a trasformare il Mar Egeo in una zona di pace e stabilità, la Turchia neutralizzerà risolutamente qualsiasi minaccia, in risposta ai recenti commenti del ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, sui piani di Atene di schierare missili sulle isole dell’Egeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mar Egeo, sale la tensione tra Grecia e Turchia. Il ministro degli Esteri di Ankara: “Neutralizzeremo qualsiasi minaccia”

