Manutenzione del verde | in corso interventi della Provincia di Pisa del valore di 110mila euro

Sono in corso le lavorazioni a cura della Provincia di Pisa su parte del territorio per la potatura delle piante e l'abbattimento di alcuni alberi ormai ritenuti a rischio staticità. "Si tratta di corposi interventi di manutenzione e potatura del valore di oltre 110mila euro e che riguardano la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

