Manovra | Renzi ' sarà un dicembre di battaglia parlamentare'

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Tenetevi pronti perché faremo di tutto per richiamare l'attenzione degli italiani sulla Legge di Bilancio e non sulle polemiche interne alla coalizione. Meloni deve cambiare la Legge di Bilancio e invece parla solo di cambiare la legge elettorale: qui gatta ci cova. Sarà un dicembre di battaglia parlamentare. Poi dal 17 gennaio riparte il viaggio di Casa Riformista, da Milano". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Renzi, 'sarà un dicembre di battaglia parlamentare'

Altri contenuti sullo stesso argomento

Matteo Renzi. . Questa sera da Lilli Gruber per parlare di manovra, caso Almasri e giustizia. Fra stipendi che non bastano e insicurezza che aumenta, questo Governo si è dimenticato degli italiani. Leggo i vostri commenti - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Renzi, 'sarà un dicembre di battaglia parlamentare' - "Tenetevi pronti perché faremo di tutto per richiamare l’attenzione degli italiani sulla Legge di Bilancio e non sulle polemiche interne alla coalizione. Lo riporta lanuovasardegna.it

Manovra, la Cgil non ci sta. Landini: sciopero il 12 dicembre. Ironia di Meloni e Salvini: di venerdì - Roma, 7 novembre 2025 – Maurizio Landini rompe gli indugi e anche quest’autunno proclama lo sciopero generale contro la manovra: la data scelta è il 12 dicembre, anniversario della strage di piazza ... Come scrive quotidiano.net

Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Meloni attacca: "Guarda caso un venerdì" - Lo ha deciso la Cgil, che, come stabilito nell’ultima assemblea dei delegati, scenderà in piazza per protestare contro la Manovra studiata ... Scrive tg24.sky.it

Cgil in piazza il 12 dicembre, Susanna Camusso: “Manovra iniqua, è giusto scioperare” - Roma, 9 novembre 2025 – Susanna Camusso, ex segretaria Cgil e ora senatrice Pd, cosa pensa dello sciopero generale convocato da Maurizio Landini per il 12 dicembre? Da quotidiano.net

Manovra, Cgil annuncia sciopero generale il 12 dicembre. Ironia di Meloni: "In che giorno cadrà?" - La Cgil ha indetto uno sciopero generale contro la legge di bilancio del governo per venerdì 12 dicembre. Da adnkronos.com

La Cgil: sciopero generale il 12 dicembre. Landini: «Protesta contro il governo per cambiare. Manovra ingiusta, non aumenta i salari». Meloni fa ironia su X - L'assemblea dei delegati della Cgil ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del governo. Da corriere.it