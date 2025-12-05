Manovra dall’Ucid pieno sostegno all’emendamento Paroli per valorizzare il lavoro delle donne

L’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) esprime il proprio convinto sostegno all’emendamento presentato dal senatore Paroli, promosso da Forza Italia e dal suo Presidente Maurizio Gasparri per conto delle donne UCID e della segretaria generale Stefania Brancaccio, volto a introdurre un nuovo strumento di equità fiscale e sociale a favore delle lavoratrici madri. «L’idea di passare dalle quote alle aliquote rosa rappresenta un passo avanti concreto nella direzione di un’Italia che cresce puntando sul talento, sulla responsabilità e sulla partecipazione femminile al lavoro. La proposta mira a estendere la decontribuzione non soltanto alle imprese, ma direttamente alle donne, prevedendo la sospensione per tre anni della trattenuta contributiva sul reddito delle madri lavoratrici”, sottolineano le donne dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Manovra, dall’Ucid pieno sostegno all’emendamento Paroli per valorizzare il lavoro delle donne

