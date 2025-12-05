Manovra bonus 2026 sotto la lente | quali vengono confermati e quali scompaiono

Ilgiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere della manovra 2026 riapre la partita più attesa dai contribuenti: quella degli incentivi. Tra casa e sostegni alle famiglie, il governo prova a ridisegnare la lista di ciò che vale la pena salvare e di ciò che, invece, verrà archiviato. Il risultato è un pacchetto che alterna continuità e tagli netti, con qualche novità destinata a far discutere. Il quadro, va ricordato, resta ancora suscettibile di cambiamenti fino al via libera definitivo del Parlamento, ma le linee principali iniziano a essere leggibili. Bonus casa. Il primo terreno è quello dei bonus casa, che in realtà sono soprattutto detrazioni fiscali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

manovra bonus 2026 sotto la lente quali vengono confermati e quali scompaiono

© Ilgiornale.it - Manovra, bonus 2026 sotto la lente: quali vengono confermati e quali scompaiono

Approfondisci con queste news

manovra bonus 2026 sottoManovra, bonus 2026 sotto la lente: quali vengono confermati e quali scompaiono - L’obiettivo è rendere il pacchetto più selettivo, ma il confronto parlamentare potrebbe ancora modificare platee, soglie Isee e dotazioni finanziarie ... Da ilgiornale.it

manovra bonus 2026 sottoBonus elettrodomestici a rischio, che fine farà nel 2026: in manovra la proposta per rinnovarlo - Nel 2026 rischia di sparire il bonus elettrodomestici, lo sconto del 30% per chi rottama un vecchio elettrodomestico e ne compra uno nuovo fino a un massimo ... Riporta fanpage.it

manovra bonus 2026 sottoTorna il bonus casa under 36 con sconto sulle tasse? Novità in Manovra 2026 - Nella Legge di Bilancio 2026 spunta un emendamento che ripristina le agevolazioni del bonus casa under 36 con sconto sulle tasse. Lo riporta money.it

manovra bonus 2026 sottoLegge di Bilancio 2026: tutte le novità su IRPEF, rottamazione, bonus famiglie e imprese - Scopri le novità della Legge di Bilancio 2026: IRPEF ridotta, rottamazione cartelle, bonus famiglie, incentivi imprese e revisione ISEE. Si legge su commercialista.it

manovra bonus 2026 sottoBonus 2026 per Isee sotto i 20.000, la lista completa: dall'energia alla famiglia. Requisiti e come fare domanda - Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di agevolazioni economiche per sostenere famiglie e cittadini in Italia. Si legge su ilmessaggero.it

manovra bonus 2026 sottoManovra, resistono gli emendamenti Lotito-Gelmini sul bonus di 1.500 euro per le famiglie che scelgono le paritarie. Cgil: alle scuole pubbliche solo tagli - 700 presentati per modificare la Manovra 2026, figura anche quello che prevede l’introduzione del bonus per le scuole paritari ... Riporta tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Bonus 2026 Sotto