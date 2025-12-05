Mannoia Meta e Da Vinci Un brano made in Macerata

Da oggi gli autori, compositori e produttori maceratesi Emilio Munda e Piero Romitelli, insieme con Marco Colavecchio originario di Cassino, fanno il bis e firmano un nuovo progetto natalizio per Radio Subasio in collaborazione con il direttore dell’emittente, Beppe Cuva. La nuova canzone natalizia per quest’anno "Natale per tutti" è interpretata da Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Noemi e Sal Da Vinci. "Siamo onorati di aver prodotto – spiegano i tre produttori – ancora una volta la canzone di Natale di Radio Subasio, lavorando con artisti di straordinaria sensibilità e professionalità. Ogni parte del brano è stata pensata sulla caratteristiche vocali dei singoli interpreti affinché ciascuno potesse esprimere al meglio la propria identità artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mannoia, Meta e Da Vinci. Un brano made in Macerata

