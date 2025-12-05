Manchester United rottura totale con quel giocatore! La situazione ricondurrà a quell’esito importante

Rottura totale tra Kobbie Mainno e il Manchester United. La situazione non lascia alcun dubbio sulla questione È rottura totale tra Kobbie Mainoo e il Manchester United. Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, il talentuoso centrocampista ventenne è deciso a lasciare Old Trafford già nella finestra di mercato di gennaio. La causa è la mancanza di fiducia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manchester United, rottura totale con quel giocatore! La situazione ricondurrà a quell’esito importante

