Mancano i farmaci al SerT rischio di ricadute per i pazienti con dipendenza
Ieri è successo quello che da mesi si temeva, un paziente del Ser.T, Servizio per le tossicodipendenze in via del Torrione a Reggio Calabria, si è sentito dire che non avrebbe potuto ritirare la terapia, perché la struttura non aveva disponibilità del farmaco e di tornare l'indomani.Già mercoledì. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
