Maltempo prorogato lo stato di emergenza | Lecco avrà un altro anno di tutele

Il governo ha deciso di prorogare per altri 12 mesi lo stato di emergenza per i territori lombardi colpiti dalle alluvioni di settembre 2024. La decisione, presa dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la protezione civile Nello Musumeci, riguarda anche cinque comuni della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Maltempo, prorogato lo stato di emergenza: Lecco avrà un altro anno di tutele

Leggi anche questi approfondimenti

MALTEMPO IN AUMENTO, SCATTA L’ALLERTA METEO ARANCIONE La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato il livello dell'allerta meteo portandolo ad Arancione su buona parte del territorio campano e, in particolare, sui setto - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo, Cdm proroga gli stati di emergenza in #Calabria e #Lombardia Vai su X

Maltempo, prorogato lo stato di emergenza: Lecco avrà un altro anno di tutele - Il Consiglio dei ministri conferma il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni di settembre 2024. Secondo leccotoday.it

Il governo proroga di un anno lo stato di emergenza per il maltempo in Calabria - In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 19 al 21 ottobre 2024 nel Lametino e nella Locride ... Secondo catanzaro.gazzettadelsud.it

Maltempo a Milano, allerta meteo per rischio idrogeologico: chiesto lo stato di emergenza - Nel frattempo, la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha colpito la ... Come scrive fanpage.it

Maltempo: Zaia, firma stato emergenza per il Veneto - Sono stati 90 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco dalla serata di ieri per il maltempo che ha colpito il Veneto con allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade. Riporta ansa.it

Maltempo in Veneto, Zaia dichiara lo stato d'emergenza. Le previsioni - Con danni e allagamenti in Polesine, nel Padovano e nel Veneziano, l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto il 23 settembre ha fatto sì che il governatore Luca Zaia dichiarasse lo ... Riporta ilgazzettino.it

Maltempo senza tregua, 7 allerte meteo sabato 27 settembre: la Lombardia (in arancione) chiede lo stato di emergenza - Temporali in arrivo il 27 settembre 2025 sulla Sicilia e in estensione nel corso della mattina sulla Calabria, specie sui settori centro- Come scrive leggo.it