Maltempo diramato bollettino di allerta meteo gialla | le regioni a rischio
Domani, sabato 6 dicembre, il meteo tornerà a fare un po’ di pace con l’Italia. Dopo giornate di piogge e instabilità, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del Paese, con il ritorno del sole al Centro-Nord e solo qualche rovescio residuo sulle regioni meridionali. La maggiore stabilità atmosferica favorirà però la formazione di nebbie al mattino, soprattutto sulle pianure del Nord, dove foschie dense potrebbero ridurre la visibilità fin dalle prime ore del giorno. Nel frattempo la Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo con diversi avvisi di livello giallo concentrati soprattutto sulle regioni meridionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ritorna il maltempo, è Allerta Meteo La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità Gialla per temporali, valido dalle 23:59 di oggi alle 23:59 di domani,... - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 6 dicembre: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, sabato 6 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla riguardante soprattutto il Meridione ... Come scrive fanpage.it
Meteo, allerta arancione e gialla il 4 dicembre 2025 in Italia. Ecco dove - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 4 dicembre 2025 un duplice bollettino di allerte meteo. Riporta meteo.it
Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 5 dicembre 2025: tutte le regioni a rischio - Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia anche per il 5 dicembre 2025 con l'allerta arancione e gialla al Centro- Riporta meteo.it
Maltempo, nuova ondata in arrivo: per il 4 dicembre allerta arancione nel Crotonese e gialla sul resto della Calabria - Una nuova perturbazione atlantica si appresta a raggiungere la Calabria, riportando piogge diffuse, venti sostenuti e un generale peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di domani, giovedì ... Da reggiotv.it
Allerta meteo oggi, 1 dicembre 2025/ Pioggia attesa su tre regioni: le previsioni per le prossime ore - Allerta meteo oggi, 1 dicembre 2025: sono tre le regioni in giallo individuate dalla Protezione civile, sulle quali sono attese piogge intense ... Secondo ilsussidiario.net
Allerta maltempo al Sud: scuole chiuse in Basilicata, Puglia e Calabria - Un minimo depressionario sullo Ionio porta piogge, temporali e venti forti su tutto il Sud: scattano le allerte della Protezione civile ... Lo riporta tg.la7.it