Maltempo diramato bollettino di allerta meteo gialla | le regioni a rischio

Domani, sabato 6 dicembre, il meteo tornerà a fare un po' di pace con l'Italia. Dopo giornate di piogge e instabilità, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del Paese, con il ritorno del sole al Centro-Nord e solo qualche rovescio residuo sulle regioni meridionali. La maggiore stabilità atmosferica favorirà però la formazione di nebbie al mattino, soprattutto sulle pianure del Nord, dove foschie dense potrebbero ridurre la visibilità fin dalle prime ore del giorno. Nel frattempo la Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo con diversi avvisi di livello giallo concentrati soprattutto sulle regioni meridionali.