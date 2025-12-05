Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 6 dicembre | le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 6 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla riguardante soprattutto il Meridione. Ecco le regioni a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

