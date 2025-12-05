Maldonado ed Albanese a Stile Tv sul Napoli e sul match tra la Squadra Azzurra e la Juventus

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruben Maldonado, ex calciatore del Napoli. “Ho lavorato con Spalletti a Venezia, ho ricordi bellissimi perchè è stato il mio primo mister in Italia. Sono passati 25 anni e quindi lui è migliorato tantissimo. Al Maradona sarà una giornata speciale perché ritroverà il Napoli da avversario, proprio da allenatore della Juventus. Negli ultimi 3 anni il Napoli ha vinto 2 scudetti quindi è tra le più forti d’Italia e sta cercando di essere anche una delle migliori d’Europa ed è questo che manca. Vincere in Europa sarebbe importante per la società. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Maldonado ed Albanese a Stile Tv sul Napoli e sul match tra la Squadra Azzurra e la Juventus

Argomenti simili trattati di recente

ON AIR - Maldonado: "Sono stato fortunato a giocare nel Napoli, ora è tra le più forti d'Italia" - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Ruben Maldonado, ex calciatore del Napoli: “Ho lavorato con Spalletti a Venezia, ho ricordi bellissimi perchè è stato il ... Lo riporta napolimagazine.com

IL PARERE - Albanese: "La Juve non ha ancora consapevolezza, gara importante con il Napoli" - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Giovanni Albanese, giornalista: “La Juventus è ancora una squadra che non ha consapevolezza, ma Spalletti sta provando a ... napolimagazine.com scrive