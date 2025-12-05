Il Napoli continua a seguire Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United, fermo in panchina anche durante l’ultimo turno di Premier League, potrebbe rappresentare un’opportunità per il mercato invernale. Ne ha parlato Fabrizio Romano su Youtube. Mainoo nel mirino del Napoli: il punto di Romano. «Le ultime 24 ore sono state importanti per Mainoo. Il Manchester United ha disputato una partita di Premier League e nonostante si trattasse di un turno infrasettimanale, quindi come una sorta di “settimana europea”, Mainoo non è sceso in campo: è rimasto in panchina e non ha giocato neanche un minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mainoo è aperto a un trasferimento al Napoli, bisognerà capire cosa deciderà di fare lo United (Fabrizio Romano)