Mainoo è aperto a un trasferimento al Napoli bisognerà capire cosa deciderà di fare lo United Fabrizio Romano

Il Napoli continua a seguire Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United, fermo in panchina anche durante l’ultimo turno di Premier League, potrebbe rappresentare un’opportunità per il mercato invernale. Ne ha parlato Fabrizio Romano su Youtube. Mainoo nel mirino del Napoli: il punto di Romano. «Le ultime 24 ore sono state importanti per Mainoo. Il Manchester United ha disputato una partita di Premier League e nonostante si trattasse di un turno infrasettimanale, quindi come una sorta di “settimana europea”, Mainoo non è sceso in campo: è rimasto in panchina e non ha giocato neanche un minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il #Napoli accelera per Kobbie #Mainoo con l'intenzione di chiudere per i primi di gennaio. Il #ManchesterUnited ha aperto al prestito ma bisogna trovare un accordo per l'eventuale riscatto. Si discute su quello al momento, il giocatore ha aperto alla destinazio Vai su X
McTominay a Conte: "Prendiamo Mainoo, è eccezionale!", The Sun: "Ecco cosa ci ha rivelato una fonte" - Soprattutto in Inghilterra, dove si moltiplicano le voci riguardanti un suo trasferimento in azzurro ... Secondo msn.com
Mainoo, altro caso al Manchester United: vuole scappare via, asta Premier e big di Madrid - È il bilancio di inizio stagione del Manchester United, che chiamato a riscattare una stagione disastrosa conclusa con il 15º posto in classifica e ... Secondo tuttosport.com
Mainoo insiste: vuole lasciare il Man United, ma in prestito. Arriva la risposta del club - Kobbie Mainoo ha informato il Manchester United del suo desiderio di lasciare Old Trafford prima del gong del calciomercato. Riporta tuttomercatoweb.com