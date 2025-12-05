Mainoo dello Utd apre ad uno trasferimento al Napoli

Il centrocampista del Manchester pronto a un trasferimento in azzurro. Procede il lavoro della dirigenza azzurra in vista del prossimo mercato invernale, per intervenire sul . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mainoo dello Utd apre ad uno trasferimento al Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Napoli piomba su #Mainoo, lo United apre al prestito, dead-line a metà dicembre! Ieri Manna era a Milano, rientra oggi a Napoli e sta già lavorando su diversi profili. L'obiettivo principale è Kobbie Mainoo del Manchester United: sia il Napoli che lo United - facebook.com Vai su Facebook

IL MATTINO - Il Napoli su Mainoo, il Manchester United apre al prestito, tre le alternative ift.tt/GW74iTm Vai su X

Mainoo dello Utd apre ad uno trasferimento al Napoli - Procede il lavoro della dirigenza azzurra in vista del prossimo mercato invernale, ... Segnala forzazzurri.net

Kobbie Mainoo apre al Napoli: è ai margini del Manchester United, perché può arrivare a gennaio - Kobbie Mainoo ha giocato appena 171 minuti al Manchester United: Manna non lo perde di vista, il giocatore ha aperto al trasferimento al Napoli. Secondo calciomercato.com

Mainoo è aperto a un trasferimento al Napoli, bisognerà capire cosa deciderà di fare lo United (Fabrizio Romano) - Il centrocampista dello United, fermo in panchina anche durante l’ultimo turno di Premier League ... Secondo ilnapolista.it

Mainoo, altro caso al Manchester United: vuole scappare via, asta Premier e big di Madrid - È il bilancio di inizio stagione del Manchester United, che chiamato a riscattare una stagione disastrosa conclusa con il 15º posto in classifica e ... Lo riporta tuttosport.com