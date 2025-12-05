Mainoo dello Utd apre ad uno trasferimento al Napoli

Forzazzurri.net | 5 dic 2025

Il centrocampista del Manchester pronto a un trasferimento in azzurro. Procede il lavoro della dirigenza azzurra in vista del prossimo mercato invernale, per intervenire sul . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

mainoo dello utd apre ad uno trasferimento al napoli

