Maglioni brutti di Natale | alla scoperta dell’Ugly Sweater Day!

Nelle vetrine dei negozi grandi e piccoli fanno capolino anche dei maglioni non propriamente eleganti. Vistosi, eccessivi, coloratissimi, ricamati con i disegni di renne, Babbi Natale, bastoncini di zucchero, ghirlande e talvolta finanche con vere campanelline appese. Un vero trionfo di Barocco e, qualcuno direbbe, cattivo gusto. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Maglioni brutti di Natale: alla scoperta dell’Ugly Sweater Day!

