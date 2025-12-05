Magica Villa Reale Installazioni giochi e dolci
Quarta edizione per il ‘ Magico Natale ’ di Villa Reale di Marlia fra luci, atmosfere, profumi e tradizioni, con il calendario di aperture straordinarie invernali della reggia e del parco di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone. Nei week end natalizi sarà possibile entrare nella fiaba con una serie di vedute mozzafiato: le architetture e le prospettive verdi barocche e neoclassiche dei giardini ridisegnate da centinaia di migliaia di luci colorate che guideranno grandi e bambini in una visita emozionante. Primo appuntamento nel lungo week end dell’Immacolata: domani, domenica e lunedì 8 dicembre dalle 14 alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it
