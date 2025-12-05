Mafie Roma-Campania 14 arresti a Roma

9.33 Blitz contro la criminalità organizzata a Roma,realizzato da Dda e Carabinieri. Quattrodici arresti con accuse, a vario titolo, di tentato omicidio, tentato sequestro di persona, estorsione aggravata dal metodo mafioso, spaccio. Coinvolti il clan romano enese e quello campano Di Lauro: un malvivente romano si sarebbe spacciato per un emissario dei Senese in un territorio di interesse anche dei Di Lauro. Da qui la reazione violenta dei due gruppi. Tra gli arrestati Angelo Senese e l'ex vice di 'Diabolik'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it