Mafia a Roma maxi operazione dei Carabinieri | tra i 14 arrestati anche Angelo Senese e ‘Pluto’ Abramo

Feedpress.me | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del "clan Senese". Tra gli arrestati dei carabinieri nel maxi blitz. 🔗 Leggi su Feedpress.me

