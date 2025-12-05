Maestria siciliana nel cuore di Milano
L’incontro tra le celebri stirpi rappresentate dei figli della stilista Luisa Beccaria e del principe Lucio Bonaccorsi, ovvero Ludovico, Lucilla e Lucrezia Bonaccorsi (fondatori del LùBar) e da Annalisa e Alessandro Spadola (figli dell’industriale Giovanni Spadola, fondatore di Caffè Moak) celebrano la maestria siciliana a Milano. Un sodalizio creativo che trova l’epicentro nel LùBazar (in Via dell’Orso), nuovo spazio firmato LùBar (in Via Palestro). Qui, i profumi, i sapori e i ricordi dell’isola prendono forma, trasformando il cuore di Milano in una vetrina per le eccellenze artigianali. È la strategia perfetta per elevare il lusso di famiglia a fenomeno metropolitano, coniugando l’ospitalità storica con la raffinatezza moderna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Trapani - Torna con la 41ª edizione il Presepe Vivente di Custonaci, un ponte vivo tra tradizione e maestria siciliana. Nella Grotta Mangiapane, un borgo rupestre abitato fin dal Paleolitico, oltre 150 figuranti – veri custodi di mestieri antichi – riportano in vita il - facebook.com Vai su Facebook
Maestria siciliana nel cuore di Milano - L’incontro tra le celebri stirpi rappresentate dei figli della stilista Luisa Beccaria e del principe Lucio Bonaccorsi, ovvero Ludovico, ... Riporta quotidiano.net
Sua maestà il Tonno, l'oro rosso siciliano alla conquista di Milano - L’elegante ristorante è tra le pietre miliari della tradizione culinaria siciliana in città. Da repubblica.it