maestria siciliana nel cuore di milano

L’incontro tra le celebri stirpi rappresentate dei figli della stilista Luisa Beccaria e del principe Lucio Bonaccorsi, ovvero Ludovico, Lucilla e Lucrezia Bonaccorsi (fondatori del LùBar) e da Annalisa e Alessandro Spadola (figli dell’industriale Giovanni Spadola, fondatore di Caffè Moak) celebrano la maestria siciliana a Milano. Un sodalizio creativo che trova l’epicentro nel LùBazar (in Via dell’Orso), nuovo spazio firmato LùBar (in Via Palestro). Qui, i profumi, i sapori e i ricordi dell’isola prendono forma, trasformando il cuore di Milano in una vetrina per le eccellenze artigianali. È la strategia perfetta per elevare il lusso di famiglia a fenomeno metropolitano, coniugando l’ospitalità storica con la raffinatezza moderna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

