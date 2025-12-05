Madre uccisa e strangolata a mani nude | Adesso sono libero
Non ha avuto il coraggio di andarsene, come da lui stesso riferito, ma ha avuto la brutale sfrontatezza di ucciderla a mani nude: bastano questi pochi passaggi a inquadrare le ultime deposizioni di Mauro Pedrotti, oggi 59 anni, l'assassino della madre Santina Delai, ammazzata quando ne aveva 78 –. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una figlia uccisa dalla mano del padre. E una madre che, nel dolore più grande, ha trovato la forza di trasformarlo in una voce capace di portare conforto, coraggio e consapevolezza a tante persone. A #MattinoSud oggi abbiamo ascoltato la testimonianza pro - facebook.com Vai su Facebook
Puegnago, strangolà la madre: «Non la sopportavo più» - In aula a Brescia la deposizione di Mauro Pedrotti, 59 anni, reo confesso dell'omicidio della madre Santina Delai, 78 anni, uccisa il 7 febbraio del 2024 nella casa di famiglia. Da quibrescia.it
"Picchiata da mia madre. Mani al collo" - Il pubblico ministero Rossini inizia a ’forzare’ la corazza della giovane. Lo riporta lanazione.it