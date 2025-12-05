Madonna di Trevignano l'acqua verrà contaminata | Gisella Cardia verso il processo per truffa spaventa i fedeli

Gisella Cardia pubblica un nuovo messaggio catastrofico: "Fate attenzione all’acqua.perché verrà contaminata!". E dice che nella Chiesa è in atto l'apostasia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gisella Cardia, il sangue sulla statua della Madonna di Trevignano è della veggente. Lei: «L'ho maneggiata e baciata» Leggi nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Madonna di Trevignano, la veggente Gisella Cardia a processo per truffa aggravata: così la santona ha ottenuto centinaia di migliaia di euro in donazioni Vai su X

Madonna di Trevignano, “l’acqua verrà contaminata”: Gisella Cardia verso il processo per truffa spaventa i fedeli - perché verrà contaminata! fanpage.it scrive

Madonna di Trevignano/ Ex fedele “La gente ancora ci crede, veggente prometteva guarigioni con le preghiere” - Madonna di Trevignano: tutte le novità in diretta su Rai Uno, a Storie Italiane, dopo la decisione di sequestrare il terreno al Campo delle Rose Storie Italiane, dopo un inizio di puntata un po’ ... Come scrive ilsussidiario.net

Madonna di Trevignano non è mai apparsa e non ha fatto miracoli, il decreto del Vescovo: «I preti non possono più dire messa» - La signora Gisella Cardia, all'anagrafe Maria Giuseppa Scarfulla, presunta veggente, è «inattendibile». ilmessaggero.it scrive

Madonna di Trevignano, via i sigilli al terreno dei raduni della veggente Gisella. Il giudice: “É usato per attività culturali” - Non è stato infatti convalidato dalla Procura di Civitavecchia il sequestro del terreno dove la ... Riporta quotidiano.net

Madonna di Trevignano/ Scoop di Storie Italiane: “Annullato il pellegrinaggio per incontrare Gisella” - La novità è che sono stati annullati i pellegrinaggi per incontrare Gisella Si torna a parlare del caso della Madonna di Trevignano a Storie ... Riporta ilsussidiario.net

“La Madonna mi ha detto che l’Italia è in grande pericolo, soprattutto Roma”: la nuova profezia di Gisella Cardia, la “veggente” di Trevignano - Come riporta Repubblica, sulla sua pagina Facebook “la Regina del Rosario” la sensitiva di ... ilfattoquotidiano.it scrive