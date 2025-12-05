Maculopatia umida una sola iniezione per curarla | la terapia genica apre la strada a un trattamento definitivo
Firenze, 5 dicembre 2025 – Una sola iniezione, efficace per molti anni, ma potrebbe esserlo anche per tutta la vita, per curare in modo definitivo la ‘ maculopatia senile umida ’, una grave malattia degenerativa degli occhi legata all'età che colpisce milioni di persone nel mondo. Nasce con un onfalocele gigante, grave malformazione dell’addome. Salvata dopo 5 interventi Un traguardo importante, che sembra oggi molto vicino grazie alla terapia genica che, per la prima volta, viene testata non solo per patologie rare ma anche per curare malattie comuni e molto diffuse. Lotta al cancro. Nuovi farmaci immunoterapici I risultati presentati a Firenze fanno ben sperare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
