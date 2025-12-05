Macron in Cina Xi mostra al presidente francese il Dujiangyan un antico sistema di irrigrazione

Prosegue il viaggio in Cina del presidente francese, Emmanuel Macron. Il capo dell’ Eliseo ha visitato, accompagnato dal presidente cinese Xi Jinping, il Dujiangyan, un sistema di irrigazione costruito originariamente intorno al 256 a.C.. Una struttura ancora in uso oggi, esempio significativo dell’antica ingegneria idraulica. Macron è arrivato in Cina mercoledì per una visita di Stato di tre giorni incentrata sul commercio e sui colloqui diplomatici, con particolare attenzione sugli sforzi di pace in Ucraina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macron in Cina, Xi mostra al presidente francese il Dujiangyan, un antico sistema di irrigrazione

