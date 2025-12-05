Macron in Cina tenta di convincere Xi a fare pressing su Putin
Durante la sua visita in Cina, il presidente francese Emmanuel Macron ha tentato di fare pressing su Xi Jinping affinché spinga Vladimir Putin a cambiare passo nei negoziati per la fine della guerra in Ucraina. Macron ha ribadito che Pechino ha la «capacità decisiva» per influenzare la fine dell’invasione russa, sottolineando allo stesso tempo la necessità di superare le «differenze» tra i due Paesi: «A volte ci sono divergenze, ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune», ha affermato. Tuttavia, Xi ha replicato con la stessa formula usata fino ad oggi, senza sbilanciarsi: «La Cina sostiene tutti gli sforzi favorevoli alla pace» in Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
