Macron avvisa Zelensky e i leader Ue | Trump potrebbe tradire l’Ucraina si prende gioco di noi

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, avrebbe messo da parte i toni diplomatici, solitamente adottati in queste situazioni, per mettere in guardia Zelensky. "Devi stare molto attento", gli avrebbe detto, per poi sostenere che i due inviati speciali di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, "si stanno prendendo gioco di te e di noi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Macron avvisa Zelensky e i leader Ue: “Trump potrebbe tradire l’Ucraina, si prende gioco di noi”

Dalla prossima estate, la Francia reintrodurrà il servizio militare su base volontaria. Ad annunciarlo è stato il presidente Emmanuel Macron, che ha specificato che il servizio, appunto, non sarà obbligatorio, ma che darà la possibilità ai giovani che lo vorranno - facebook.com Vai su Facebook

Macron a Zelensky: «Gli Usa potrebbero tradirvi» - Parigi e Berlino avrebbero espresso timori sul possibile tradimento dell'Ucraina da parte degli Stati Uniti: lo rileva Der Spiegel ... Lo riporta avvenire.it

Ucraina, Macron avvisa Zelensky: “Trump può tradire Kiev” - Il presidente francese Macron avrebbe confidato al telefono a Zelensky di temere un "tradimento" degli Stati Uniti ai danni dell'Ucraina. Riporta newsmondo.it

L’avvertimento (in privato) di Macron a Zelensky: «Gli Usa potrebbero tradire l'Ucraina» - Poco diplomatica anche l'uscita del cancelliere tedesco Merz, che invita Zelensky a «stare molto attent ... Lo riporta corriere.it

Ucraina, Zelensky: “Russia non sia ricompensata per questa guerra” - Il leader dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato Emmanuel Macron a Parigi. Scrive newsmondo.it

Macron porta l’Ue al tavolo sull’Ucraina. Zelensky resiste a Putin e Trump sulle cessioni territoriali - Il presidente francese riceve Zelensky, poi con lui sente Witkoff e Umerov, quindi la call con Merz, Meloni e altri: “Sta a Kiev decidere sui territori”. Come scrive huffingtonpost.it

Zelensky da Macron: "Russia non sia ricompensata per questa guerra". Meloni: "Mosca dia il suo contributo" - La premier ha partecipato a una conversazione telefonica con il presidente ucraino e altri leader europei Arrivato a Parigi in cerca di un sostegno diplomatico nell'ora più buia della sua leadership. Come scrive today.it