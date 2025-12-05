Macchine rubate e ritargate con con targa polacca | sequestri tra Villaricca Pomigliano e Napoli

Operazione della Polizia Metropolitana: sequestrate quattro auto in due settimane. La Polizia Metropolitana di Napoli, sotto il coordinamento della Comandante Lucia Rea, ha portato a termine un’importante operazione di controllo sul territorio che ha condotto al sequestro di quattro veicoli nell’arco di due settimane. Macchine rubate e ritargate con con targa polacca: sequestri tra Villaricca, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Macchine rubate e ritargate con con targa polacca: sequestri tra Villaricca, Pomigliano e Napoli

