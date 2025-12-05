Mabèl Bocchi la prima Divina dello sport italiano | Mi piacciono i bambini fino a un anno poi rompono le scatole

Mabèl Bocchi la prima Divina dello sport italiano: ««Mi piacciono i bambini fino a un anno, poi rompono le scatole» Emanuela Audisio, su Repubblica, firma un bellissimo ritratto di Mabel Bocchi la più grande cestita italiana morta ieri a 72 anni. Fu anche eletta nel 1975 miglior cestista del mondo. Pioniera delle battaglie femminili per la parità retributiva e non solo nello sport. Scriva Audisio: Mabèl è stata la prima Divina dello sport italiano. Libera, indipendente, femminista. Una Kessler spaiata. Una lottatrice sotto canestro, ma anche fuori. Non passava inosservata e non era mai banale. «Mi piacciono i bambini da zero a un anno, poi cominciano a rompermi le scatole». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mabèl Bocchi la prima Divina dello sport italiano: «Mi piacciono i bambini fino a un anno, poi rompono le scatole»

