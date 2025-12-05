Ma quale ’brek freidei’? La satira non fa sconti ’Vernacoliere’ in mostra

di Greta Ercolano Il vernacolo toscano è uno degli elementi più caratteristici e apprezzati della cultura regionale e nel corso degli anni un gruppo di persone ha lavorato instancabilmente per portare avanti con successo questa tradizione. ’Il Vernacoliere’ è infatti diventato un vero e proprio patrimonio da tutelare per Livorno e la Toscana, così, quando circa un mese fa Mario Cardinali ha annunciato la sospensione momentanea delle pubblicazioni della storica rivista a causa dei costi troppo alti a fronte di un numero di abbonamenti alquanto esiguo, tutti si sono mobilitati per trovare una soluzione e garantire ancora lunga vita al ’Vernacoliere’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

