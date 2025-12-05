Ma l’Eurovision 2026 si farà?? Tutti si ritirano l’Italia parteciperà? Scoppia il caos!
Negli ultimi giorni l’ Eurovision Song Contest è finito al centro di una tempesta senza precedenti. Tra accuse, ritiri a catena e decisioni contestate dall’EBU, il clima intorno all’edizione 2026 è diventato incandescente. Dal dibattito sulla presenza di Israele fino alle proteste di diversi Paesi europei, la situazione si è trasformata in un vero caso internazionale. E mentre i fan dello show parlano apertamente di “ crollo del sistema Eurovision ”, la domanda rimbalza ovunque: la prossima edizione si farà davvero? E, soprattutto, l’Italia ci sarà? Caos all’Eurovision: nel 2026 si farà oppure no? Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
