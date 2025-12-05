Ma che sta succedendo a Belen? Un altro post furioso sui social | con chi è arrabbiata?

Negli ultimi giorni il profilo Instagram di Belen Rodriguez è diventato un susseguirsi di messaggi criptici, allusioni pungenti e frecciate sempre più dirette. Chi segue la showgirl argentina avrà notato che il suo tono, solitamente luminoso e leggero, si è trasformato in qualcosa di più teso e insofferente. E mentre il web si interroga su chi sia il bersaglio di questi post infuocati, Belén continua a parlare. ma senza mai fare nomi. Belen furiosa sui social: ma cosa sta succedendo?. La showgirl, che su Instagram conta oltre 10 milioni di follower, sta pubblicando in queste ore messaggi che trasudano irritazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma che sta succedendo a Belen? Un altro post furioso sui social: con chi è arrabbiata?

