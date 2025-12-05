Ma avete sentito? Roberta Bruzzone fuori da Ore 14 scoppia con Milo Infante

La nuova puntata di Nella mente di Narciso è andata in onda ieri sera su Rai 2, confermando ancora una volta l’attenzione del pubblico verso il programma condotto da Roberta Bruzzone. La criminologa, ormai volto familiare per gli appassionati di cronaca nera, continua a ripercorrere casi complessi analizzando personalità e dinamiche dei protagonisti, un approccio che negli anni le ha garantito credibilità e seguito. Eppure, dietro le quinte, nelle ultime settimane non sono mancati i contrasti, soprattutto con Milo Infante, conduttore di Ore 14, trasmissione che precede proprio quella della Bruzzone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

Avete sentito? Pare che il @teatrosistina sia stato preso d'assalto da un gruppo di studenti in rivolta... In bocca al lupo a @roberto__torri, @ginevragrossi_ e @benbemporad che oggi debuttano a Roma in "Matilda - Il Musical". Break a leg! - facebook.com Vai su Facebook

Roberta Bruzzone, la verità sull’addio a Ore14 e la lite con Milo Infante: “Tutto falso” - Roberta Bruzzone rompe il silenzio sull’addio a Ore14 e replica alle indiscrezioni sui motivi della sua assenza nello show condotto da Milo Infante dopo che, nelle scorse puntate, si era scontrata ... Come scrive dilei.it

Frizioni e questioni di professionalità: ecco perché Roberta Bruzzone ha lasciato il programma “Ore 14” - I retroscena della decisione della criminologa di interrompere la sua collaborazione con il programma di Milo Infante ... Riporta iodonna.it

Roberta Bruzzone lascia Ore 14: la verità dietro l’addio e nuovi progetti televisivi - Roberta Bruzzone lascia Ore 14: tensioni con Milo Infante, divergenze con ospiti e nuova avventura su Rai 1. Riporta notizie.it

Roberta Bruzzone dopo addio a Ore 14: “Nessun veto o interferenza”/ Cos’è successo: dal diverbio con Infante… - Roberta Bruzzone, addio a Ore 14: cos'è successo con Milo Infante. Si legge su ilsussidiario.net

Roberta Bruzzone minacciata di morte, scontro con l'avvocato De Rensis da Milo Infante sulla "solidarietà" - Minacce di morte a Roberta Bruzzone, lo scontro da Milo Infante con Antonio De Rensis: "La sua solidarietà non mi è arrivata", cosa sta succedendo ... Si legge su virgilio.it

Roberta Bruzzone lascia Ore 14: cosa è successo davvero con Milo Infante - Roberta Bruzzone dice addio a "Ore 14" dopo un acceso confronto in diretta. Lo riporta blogsicilia.it