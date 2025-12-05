LVMH Matteo De Rosa lascia il ruolo di CEO di Métiers d’Art dopo quattro anni alla guida del gruppo operativo nel settore del lusso

Durante il suo mandato, il Manager si è occupato di coordinare la catena di approvvigionamento strategico, supervisionando manifatture internazionali e consolidando le competenze produttive delle maison del gruppo LVMH, azienda che opera nel settore del lusso, ha annunciato le dimissioni di M.

Matteo De Rosa lascia la guida di LVMH Métiers d'Art, divisione chiave nelle filiere strategiche e nei materiali preziosi del gruppo del lusso. LVMH conferma l'uscita del manager il 17 ottobre e annuncia che il successore sarà comunicato a breve.

