L’Use Rosa cala il tris Antonini super dall’arco
use rosa 86 selargius 48 USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 11, Ianezic 11, Antonini 12, Vente 4, Rylichova 11, Ruffini 6, Logoh 2, Ndiaye 7, Casini 11, Manetti 9, Panchetti 2. All: Cioni. NUOVA ICOM SELARGIUS: D’Angelo 4, Mura 3, Berrad 5, Erikstrup 9, Ceccarelli 11, Ingenito 5, Pinna, Valenti 4, Demetrio 6, Porcu 1, Juhasz n.e. All.: Maslarinos. Arbitri: Giustarini di Grosseto e Chiarugi di Pontedera. Parziali: 23-15; 44-23; 63-34. EMPOLI – Terza partita a distanza ravvicinata e terza vittoria di fila per l’Use Rosa: tuttavia, nemmeno il più positivo degli ottimisti avrebbe potuto immaginare un epilogo simile alla sfida di mercoledì sera, terminata sull’86-48 contro Selargius, squadra di valore e ben organizzata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
