L' Upo ospiterà i prossimi Campionati Nazionali Universitari

Novaratoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il Piemonte orientale la sede della 79ª edizione dei Campionati Nazionali Universitari. Il più importante appuntamento sportivo accademico d’Italia si svolgerà dal 22 al 31 maggio 2026. L’ufficialità è arrivata con la designazione del Cuspo – Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

