L’Università di Bologna è tra le più sostenibili al mondo
L’Università di Bologna è la più sostenibile d’Italia e tra le prime dieci del mondo. Lo si legge nella nuova edizione del ranking GreenMetric, una speciale classifica sulla sostenibilità redatta ogni anno dall’Università dell’Indonesia. Il ranking include più di 1.500 atenei in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
