L’Università di Bologna è l’ateneo più sostenibile d’Italia e tra i primi dieci al mondo

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 5 dicembre 2025 – Un  primato   che si conferma e un nuovo traguardo che fa il giro del mondo: l’Università di Bologna si colloca al nono posto assoluto nella classifica GreenMetric 2024, che valuta oltre 1.500 atenei sulla base di politiche e azioni in campo ambientale. L’Alma Mater, già leader nazionale da nove anni consecutivi, raggiunge quest’anno anche il primo posto mondiale per i risultati ottenuti nella mobilità sostenibile. UniBo punto di riferimento internazionale. La nuova edizione del ranking certifica dunque il ruolo dell’Ateneo come punto di riferimento internazionale nelle strategie green, premiate nel corso dei GreenMetric Awards, ospitati quest’anno alla National Chi Nan University di Taiwan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217universit224 di bologna 232 l8217ateneo pi249 sostenibile d8217italia e tra i primi dieci al mondo

© Ilrestodelcarlino.it - L’Università di Bologna è l’ateneo più sostenibile d’Italia e tra i primi dieci al mondo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: L8217universit224 Bologna 232 L8217ateneo