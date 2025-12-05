L’Università di Bologna è l’ateneo più sostenibile d’Italia e tra i primi dieci al mondo
Bologna, 5 dicembre 2025 – Un primato che si conferma e un nuovo traguardo che fa il giro del mondo: l’Università di Bologna si colloca al nono posto assoluto nella classifica GreenMetric 2024, che valuta oltre 1.500 atenei sulla base di politiche e azioni in campo ambientale. L’Alma Mater, già leader nazionale da nove anni consecutivi, raggiunge quest’anno anche il primo posto mondiale per i risultati ottenuti nella mobilità sostenibile. UniBo punto di riferimento internazionale. La nuova edizione del ranking certifica dunque il ruolo dell’Ateneo come punto di riferimento internazionale nelle strategie green, premiate nel corso dei GreenMetric Awards, ospitati quest’anno alla National Chi Nan University di Taiwan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
