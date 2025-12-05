L' Unione europea ha multato X per 120 milioni di euro | è la prima sanzione della storia del Dsa

Bruxelles colpisce la piattaforma di Elon Musk per la "spunta blu ingannevole", la mancanza di trasparenza sulla pubblicità e i dati negati ai ricercatori. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance era già andato all'attacco dell'Europa. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'Unione europea ha multato X per 120 milioni di euro: è la prima sanzione della storia del Dsa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

UCRAINA | Gli Usa hanno esercitato pressioni su diversi paesi dell'Unione Europea nel tentativo di bloccare i piani di utilizzare gli asset russi congelati per sostenere un massiccio prestito all'Ucraina. Lo riporta Bloomberg. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

? L'Unione europea destina 5,2 miliardi di euro allo sviluppo di tecnologie per la transizione pulita. #sviluppo #tecnologie #transizione #EUEts #opportunità #clima #competitività #4dicembre @europainitalia @EU_ENV eurokomonline.eu/index.php/n Vai su X

Unione Europea punisce X, viola obblighi trasparenza: maxi multa per Musk - L'esecutivo Ue ha adottato una decisione di non conformità nei confronti del social network per violazione degli obblighi di tras ... Da msn.com

Apri il menu di navigazione - Bruxelles colpisce la piattaforma di Elon Musk per la "spunta blu ingannevole", la mancanza di trasparenza sulla pubblicità e i dati negati ai ricercatori. Lo riporta wired.it

La Commissione Europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nel settore delle pubblicità online - La Commissione Europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi tecnologici per le pubblicità online. Come scrive ilpost.it

L’Unione Europea ci sta ripensando, sui cookies - Dal 2018 chiunque navighi su un sito all’interno dell’Unione Europea deve innanzitutto cliccare su un banner per accettare o meno i cosiddetti cookies. Secondo ilpost.it

Mercato unico europeo, cos'è l'Esma e come cambiano le regole per gli investitori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mercato unico europeo, cos'è l'Esma e come cambiano le regole per gli investitori ... Riporta tg24.sky.it

Fact-checking: no, l'Unione europea non ha vietato il denaro contante - Sulle piattaforme social diversi utenti hanno commentato il nuovo pacchetto antiriciclaggio dell'Ue, sostenendo che il denaro contante in Europa sarà presto "di contrabbando". it.euronews.com scrive