Luminarie natalizie il Comune spenderà 50mila euro | ecco dove saranno installate
Il Comune di Aversa ha ufficializzato l’aggiudicazione del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi per il periodo 20252026. La gara è stata assegnata alla società Criscuolo Srl di Parete, unica concorrente, che ha presentato un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
