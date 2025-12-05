Luminarie natalizie il Comune spenderà 50mila euro | ecco dove saranno installate

Casertanews.it | 5 dic 2025

Il Comune di Aversa ha ufficializzato l’aggiudicazione del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi per il periodo 20252026. La gara è stata assegnata alla società Criscuolo Srl di Parete, unica concorrente, che ha presentato un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

