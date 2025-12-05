L' ultima trovata di Luis Enrique | in campo compare una lavagna gigante

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Enrique sblocca un nuovo livello di allenamento con il suo Psg: a bordocampo compare un maxi-schermo che mostra nomi, posizioni e movimenti che i giocatori devono seguire. Un espediente tecnologico che permette ai calciatori di visualizzare in tempo reale gli schemi difensivi, trasformando la seduta in una lezione dinamica di tattica. (X@psgcommunity). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ultima trovata di Luis Enrique: in campo compare una lavagna gigante

