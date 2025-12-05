L’ultima follia woke | nella mangiatoia c’è Gesù Bambina

Don Vitaliano Della Sala è solito rinnegare la tradizione. Qualche anno fa fece un presepe con due mamme. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - L’ultima follia woke: nella mangiatoia c’è “Gesù Bambina”

Approfondisci con queste news

Una dieta a base di SOLO SUCCHI? è l'ultima follia dei vip (e ha delle conseguenze GRAVI di salute). In questo video vediamo che problemi causa in quelli che l'hanno fatta e come evitare "diete truffa" - facebook.com Vai su Facebook

L'ultima follia woke: nella mangiatoia c'è "Gesù Bambina" - Il prete attacca: "Voglio fare discutere". msn.com scrive

La follia woke: "Anche gli uomini hanno il ciclo mestruale" - La Gran Bretagna è una delle roccaforti della cultura woke, è noto. Lo riporta ilgiornale.it

“Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato - Il MUPA – Museo del Patriarcato, lanciato da ActionAid, provoca le reazioni della destra che ridicolizza le istanze femministe con banalità su ‘peli e assorbenti’. Si legge su fanpage.it