Lukaku out con la Juve | punto sugli infortunati azzurri

Il Napoli continua a fare i conti con un reparto infermeria particolarmente affollato, e per la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku out con la Juve: punto sugli infortunati azzurri

Scopri altri approfondimenti

Il Napoli-Juventus particolare di Jonathan David: poteva essere il vice Lukaku, ora non deve far rimpiangere Vlahovic Vai su X

Avevamo sette centrocampisti, sette! Ne sono rimasti solo tre: #McTominay, #Elmas e #Vergara. Contro la Juve saranno assenti #Meret, #DeBruyne, #Anguissa, #Gilmour, #Lobotka, #Gutierrez e #Lukaku! E speriamo che fino a domenica non accada altro. Ass - facebook.com Vai su Facebook

Lukaku out con la Juve: punto sugli infortunati azzurri - Lukaku out con la Juve: punto sugli infortunati azzurri Il Napoli continua a fare i conti con un reparto infermeria particolarmente affollato, e per la ... Si legge su forzazzurri.net

Napoli Juve: torna Lukaku per il big match del Maradona? Le sue condizioni e a chi invece dovrà rinunciare Conte. Il punto dall’infermeria azzurra - Il punto sugli infortunati azzurri La settimana della verità è iniziata. juventusnews24.com scrive

Napoli, Lukaku verso il rientro? Le condizioni dell’attaccante e le ultime dall’infermeria in vista della sfida con la Juve - Il punto dall’infermeria dei partenopei La settimana decisiva è iniziata. Segnala calcionews24.com

CDS - Napoli, Lukaku tra i possibili convocati per la gara con la Juventus, il rientro è imminente - Manca davvero poco per la convocazione di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli reduce da un importante infortunio che l'ha tenuto per lungo tempo lontano dal campo. Scrive napolimagazine.com

Juve, Dybala prende tempo ma Paratici vola a Londra per Lukaku: il punto - Prosegue la telenovela di mercato legata al futuro di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United conteso da Inter e Juventus. Scrive calciomercato.com

Juventus, Paganin: 'Con Lukaku i bianconeri farebbero un passo in avanti' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Paganin ha parlato della Juventus e di quello che apporterebbe al club bianconero Romelu Lukaku qualora arrivasse alla Continassa al posto di Vlahovic. Scrive it.blastingnews.com