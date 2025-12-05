Luka Modric si apre per raccontare tutto del suo acquisto al Real Madrid e del suo sogno infranto nel club bianconero

2025-12-04 07:56:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Luca Modric leggenda di Real Madrid che gioca da 40 anni AC Milan ha aperto il suo cuore in una conversazione con il suo amico Bilic schiavo (ex allenatore della Croazia ed ex giocatore di Hajduk, Karlsruhe, West Ham ed Everton) nel suo programma ‘(Ne)uspjeh prvaka (Il fallimento del campione)’. Dopo il Real, ovunque tu vada, è un passo indietro. È una cosa senza dubbio e tutti i giocatori possono confermarlo. Luca Modric “Dopo il Real, ovunque tu vada, è un passo indietro. È qualcosa di indubbio e tutti i giocatori possono confermarlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Luka Modric si apre per raccontare tutto del suo acquisto al Real Madrid e del suo sogno infranto nel club bianconero

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gazzetta Sports Awards 2025, è di Luka Modric il premio leggenda. - facebook.com Vai su Facebook

Ennesimo riconoscimento in arrivo per Luka #Modric: il centrocampista del #Milan riceverà il premio "Leggenda" alla kermesse organizzata da @Gazzetta_it Vai su X

Zazzaroni: "I ventenni non possono raccontare nulla. Serve qualcuno di interessante come Modric" - Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di ... Da milannews.it

Boban e il Milan di Sacchi e Capello: ecco perché Modric si innamorò del Diavolo - Luka Modric si trova nella gradevole situazione di poter scegliere la sua prossima avventura anche con il cuore. Lo riporta gazzetta.it

Modric segna un gol fantastico, Ancelotti estasiato: “Luka e Maldini, un dono per il calcio” - Il gol di Luka Modric contro il Girona vale da solo tutto il prezzo del biglietto, a quasi 40 anni (li compirà a ... Secondo fanpage.it

"Sono qui al Milan per vincere lo scudetto". La Repubblica apre con le parole di Modric - Come sottolineato da La Repubblica in prima pagina, ieri in casa Milan è stato il giorno di presentazione del nuovo arrivato Luka Modric. Scrive tuttomercatoweb.com

Modric campione gentiluomo nel giorno dell’addio al Real: perché ha ceduto il rigore a Mbappé - E, almeno per una volta, non è alcuna prodezza tecnica, balistica né intuizione propizia per disegnare calcio laddove ... Come scrive fanpage.it

Modric: «Milan, non sei fatto per la mediocrità: andare in Champions è il minimo» - Sul viso, le rughe di chi ha vissuto, sofferto, viaggiato, lottato, vinto. Si legge su corriere.it