Inter News 24 : ecco di cosa si tratta. Niente valigie pronte per Luis Henrique. Il mercato di gennaio non porterà lontano da Milano l’esterno offensivo brasiliano, nonostante un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi e da un ambientamento tattico ancora da completare nello scacchiere di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia, la posizione dell’Inter è netta e inamovibile: il giocatore è stato blindato e non si muoverà nella prossima finestra di trasferimenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, altro che addio a gennaio! In società c’è una convinzione comune sul brasiliano

