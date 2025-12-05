Luis Henrique convince sulla fascia in Coppa Italia Di nuovo titolare con il Como? Chivu ci pensa

Inter News 24 Luis Henrique è stato capace di sfruttare l’opportunità concessagli da Chivu. Il tecnico valuta le opzioni in vista del Como. La sfida di domani pomeriggio contro il Como, valida per la Serie A, arriva in un momento in cui la fascia destra nerazzurra resta uno dei temi più delicati per Cristian Chivu, ancora privo dei suoi due interpreti naturali: Denzel Dumfries, esterno olandese classe 1996, e Matteo Darmian, jolly difensivo del 1989. L’assenza contemporanea dei due titolari obbliga l’allenatore a valutare con attenzione ogni dettaglio, considerando minutaggio, condizione e adattabilità dei giocatori disponibili. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique convince sulla fascia in Coppa Italia. Di nuovo titolare con il Como? Chivu ci pensa

