L’Ue multa X Musk infuriato | multa stellare e scontro frontale con gli USA sul digitale

Thesocialpost.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Le tensioni tra Unione europea e Stati Uniti sul fronte della regolamentazione digitale si riaccendono proprio nei giorni dell’intesa sui dazi. Le interpretazioni divergenti emerse nelle ultime settimane hanno trovato un punto di rottura concreto nella maxi sanzione da  120 milioni di euro  inflitta dalla Commissione a X, la piattaforma di Elon Musk, accusata di non rispettare gli obblighi imposti dal  Digital Services Act. Bruxelles contesta tre aspetti chiave:  il design ritenuto ingannevole della spunta blu, la scarsa trasparenza dell’archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici ai ricercatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

