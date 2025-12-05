L’Ue multa X Musk infuriato | multa stellare e scontro frontale con gli USA sul digitale
ROMA – Le tensioni tra Unione europea e Stati Uniti sul fronte della regolamentazione digitale si riaccendono proprio nei giorni dell’intesa sui dazi. Le interpretazioni divergenti emerse nelle ultime settimane hanno trovato un punto di rottura concreto nella maxi sanzione da 120 milioni di euro inflitta dalla Commissione a X, la piattaforma di Elon Musk, accusata di non rispettare gli obblighi imposti dal Digital Services Act. Bruxelles contesta tre aspetti chiave: il design ritenuto ingannevole della spunta blu, la scarsa trasparenza dell’archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici ai ricercatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
L’Europa multa X: 120 milioni. “Musk ha violato le regole sul digitale” Vai su X
La Commissione europea ha multato X per 120 milioni di euro perché avrebbe violato gli obblighi di trasparenza previsti dal Digital service act. Quella odierna è la prima decisione di non conformità adottata ai sensi del regolamento europeo. Le violazioni incl - facebook.com Vai su Facebook
La Ue multa il social network X per 120 milioni - La Commissione dell'Unione Europea ha inflitto una multa da 120 milioni al social network X, di Elon Musk, per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digital ... Scrive avvenire.it
Unione Europea punisce X, viola obblighi trasparenza: maxi multa per Musk - L'esecutivo Ue ha adottato una decisione di non conformità nei confronti del social network per violazione degli obblighi di trasparenza ... Secondo msn.com
La spunta blu di X (e non solo) va di traverso alla Ue: multa da 120 milioni per il social di Musk - Bruxelles lamenta la mancanza di trasparenza del suo archivio pubblicitario e il mancato accesso ai dati pubblici per i ricercatori ... Si legge su startupitalia.eu
Multa Ue da 120 milioni contro X di Elon Musk. Briciole che però scatenano i trumpiani - Chiusa una parte dell’inchiesta aperta due anni fa sulle violazioni della piattaforma social. Come scrive huffingtonpost.it
L'Europa multa Elon Musk per la spunta blu ingannevole di X - La Commissione Europea ha sanzionato la piattaforma per 120 milioni di euro punendo le pratiche di design ingannevole e la scarsa trasparenza ... Come scrive msn.com
Ue, multa da 120 milioni di euro a X: dalla spunta blu alla trasparenza, le accuse a Musk. La rabbia di J.D. Vance - Tre i punti contestati dalla Commissione, è la prima sanzione legata al Dsa (Digital Services Act). Lo riporta msn.com