L’Ue multa X Musk infuriato | multa stellare e scontro frontale con gli USA sul digitale

ROMA – Le tensioni tra Unione europea e Stati Uniti sul fronte della regolamentazione digitale si riaccendono proprio nei giorni dell'intesa sui dazi. Le interpretazioni divergenti emerse nelle ultime settimane hanno trovato un punto di rottura concreto nella maxi sanzione da 120 milioni di euro inflitta dalla Commissione a X, la piattaforma di Elon Musk, accusata di non rispettare gli obblighi imposti dal Digital Services Act. Bruxelles contesta tre aspetti chiave: il design ritenuto ingannevole della spunta blu, la scarsa trasparenza dell'archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici ai ricercatori.

