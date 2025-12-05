I rubinetti del Turkstream, il condotto che rifornisce di gas russo l’Europa, stanno per chiudersi. Due sono le date importanti da tenere in conto. Il 25 aprile 2026 decadranno i contratti a breve termine e, a partire dal 1 giugno dello stesso anno, non si potranno più firmare forniture a lungo termine. Sono otto i Paesi ancora troppo dipendenti dal Gln di Mosca: Grecia, Francia, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna, Ungheria e Slovacchia. Le ultime due continuano ad acquistare da Putin anche petrolio. Quali sono le fonti alternative di gas. La riduzione di Gln dalla Russia è stata costante dal 2021, l’anno in cui il conflitto in Donbass si è trasformato in una vera e propria guerra alle porte dell’Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Ue chiude i rubinetti, stop al gas russo: 8 Paesi sono ancora dipendenti