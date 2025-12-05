L’Ucraina si ritiri oppure libereremo il Donbass con la forza le parole di Putin

L’Ucraina si ritiri oppure “libereremo il Donbass con la forza”. Vladimir Putin alza i toni e definisce un “compito arduo” trovare una soluzione al conflitto tra Ucraina e Russia. Se gli ucraini non si ritireranno, il Donbass “sarà liberato con la forza “, avverte il presidente russo parlando con i giornalisti indiani in vista del suo arrivo a New Delhi per incontrare il premier Modi. “I territori controllati da Kiev saranno liberati con la forza ” se le truppe ucraine non li lasceranno. “Le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di uccidere persone” ha detto il capo del Cremlino in un’intervista al canale India Today “o libereremo questi territori con la forza delle armi “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Ucraina si ritiri oppure “libereremo il Donbass con la forza”, le parole di Putin

