Luciano Catania l’umorismo più serio che c’è | alla Feltrinelli arriva Gente di un altro erotismo

Messinatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Achille Campanile diceva che “L’umorismo è la cosa più seria che ci sia.” E Luciano Catania sembra averlo preso alla lettera. In un panorama letterario italiano dove l’umorismo spesso si nasconde dietro la porta – forse per timidezza, forse per pudore – l'autore di “Gente di un altro Ero”  ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

luciano catania l8217umorismo pi249 serio che c8217232 alla feltrinelli arriva gente di un altro erotismo

© Messinatoday.it - Luciano Catania, l’umorismo più serio che c’è: alla Feltrinelli arriva “Gente di un altro erotismo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Catania, il giornalista Luciano Bruno aggredito a Librino - ghetto alla periferia di Catania, un nostro collaboratore che stava scattando delle foto al Palazzo di Cemento è stato circondato da sei ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Luciano Catania L8217umorismo Pi249